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Gündem Avrupa'da THY'ye ödül
Gündem

Avrupa'da THY'ye ödül

Brüksel Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına (THY) Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 01:53:00 -
Avrupa'da THY'ye ödül

Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Brüksel Havalimanı Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu.

2021'de dakiklik ve performans, ağ geliştirme, güvenlik ve çevre alanlarında üstün başarı gösteren havayollarına 12 ödül verildi.

THY, Belçika Türk toplumuna hizmet etmek için yoğun bir uçuş programı yürütürken, Antalya'ya ve bu yıl Ankara'ya yeni uçuşlar başlatmasıyla, Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi." denildi.

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