Avrupa'da tek.. Fenerbahçe rekorunu geliştiriyor!
Bu sezona bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, çıktığı 19 resmi karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılarak Avrupa'nın en iyi 10 lig sıralamasında birinci sırada yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de 10/10 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9/9 ile galibiyet serisini sürdüren sarı-lacivertliler toplam 19 resmi maçının tamamında galibiyet alarak Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Hemen ardından gelen takım ise yine temsilcimiz olan Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip ise oynadığı 19 resmi müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.
İşte güncel sıralama..