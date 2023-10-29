Avrupa'da tek.. Fenerbahçe rekorunu geliştiriyor!

Trendyol Süper Lig'de 10/10 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9/9 ile galibiyet serisini sürdüren sarı-lacivertliler toplam 19 resmi maçının tamamında galibiyet alarak Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Hemen ardından gelen takım ise yine temsilcimiz olan Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip ise oynadığı 19 resmi müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

İşte güncel sıralama..