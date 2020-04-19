  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Avrupa’da süt stokları doldu

Avrupa’da korona virüs salgını nedeniyle süt tüketiminde büyük düşüş yaşanması sonucu stoklar doldu.

2020-04-19 17:23:13 -
Avrupa’da süt stokları doldu

Avrupa’da korona virüs salgını nedeniyle süt tüketiminde büyük düşüş yaşanması sonucu stoklar doldu.


Avrupa genelinde korona virüs salgını nedeniyle restoranların ve marketlerdeki peynir stantlarının kapatılması ile süt tüketiminde büyük düşüş yaşandı. Avrupa’da süt tüketiminin azalması stokların dolmasına neden oldu. Süt fiyatı düşerken, ürünün kaybedilmemesi için harekete geçildi.


Süt tozunun fiyatının 1 ayda yüzde 20 oranında düşmesi üzerine üreticiler üretim kurallarında esneklik talep etti. Süt ürünlerinin israfını engellemek için yetkililer, üretim kurallarını esneterek süt muhafaza süresini uzattı. Süt tozunun tonu 2 bin 500 eurodan 2 bin euroya düştü. Peynirciler ise çareyi taze peynirleri dondurmakta buldu. Peynir tüketiminin de düşmesiyle üretimin azaltıldığı ve taze peynirlerin bazı üreticiler tarafından daha sonra dönüştürülmek için dondurulduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı