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Avrupa'da şike skandalı! Gözaltına alındılar

Belçika'da, başlatılan şike soruşturmasında, Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten'in gözaltına alındığı öğrenildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:21
Avrupa'da şike skandalı! Gözaltına alındılar

Belçika futbolu, sabah saatlerinde polisin birçok farklı noktada yaptığı "şike soruşturması" baskınları ile sarsıldı.

Belçika'nın dev kulüplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer Mogi Bayat başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.

Başkan haberleri doğruladı

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, yapılan operasyonu doğrularken, "Club Brugge her türlü iş birliğini yapmaya hazır ve saklayacak bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Lokeren, Kortrijk ve Gent kulüplerinin de operasyon kapsamında aranan kulüplerden olduğu ve 10 kulübün ofisinde inceleme yapıldığı kaydedildi.

Şike soruşturması ile birlikte vergi kaçakçılığı ve para aklama konusunda da ayrı bir dava olduğu, bu konuda da incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:21
  1. Belçika futbolu
  2. Club Brugge
  3. Ivan Leko

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