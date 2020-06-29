Avrupa’da satış sonrası nakit akışı daraldı

Otomotivde satış sonrası sektörünün global çatı kuruluşu FIGIEFA,Covid-19 salgını ile ilgili yaptığı anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı. Avrupa’nın tüm ülkelerinden 408 bağımsız otomotiv yedek parça distribütörü ile yapılan ankette, salgının hem şirketlerin faaliyetlerine hem de iş gücüne yönelik etkileri gözler önüne serildi. Tamir hizmetleri ve yedek parça satışlarının önemli ölçüde azalma eğiliminde olduğu ortaya çıktığı ankette, en önemli sorunun da nakit akışı olduğu vurgulandı. Anket sonuçlarını değerlendiren FIGIEFA Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aslan, “Avrupa satış sonrası pazarlarında esecek rüzgarın yönü, Türkiye satış sonrası olarak bizlerin de rotasını belirleyecek” dedi.