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Avrupa'da sanayi üretimi kasımda düştü

Sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre Avro Bölgesi ve AB'de azaldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:47
Avrupa'da sanayi üretimi kasımda düştü

BRÜKSEL (AA) - Sanayi üretimi, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1,7 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,3 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,7 azalırken, 2017'nin kasım ayı ile kıyaslandığında yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

28 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, 2017 yılının aynı dönemine göre de yüzde 2,2 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,5 ile Estonya, yüzde 3,1 ile Yunanistan ve yüzde 2,6 ile Malta'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 7,5 ile İrlanda, yüzde 2,5 ile Portekiz, yüzde 1,9 ile Almanya ve Litvanya'da ölçüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:47
  1. Avrupa
  2. Brüksel
  3. Eurostat
  4. Sanayi

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