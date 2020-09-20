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Dünya Avrupa’da rezaletin zirve yaptığı program! Stüdyoda resmen çocukların gözü önünde…
Dünya

Avrupa’da rezaletin zirve yaptığı program! Stüdyoda resmen çocukların gözü önünde…

Irkçılığın ve rezaletin zirve yaptığı Avrupa ülkesi Danimarka’da skandal bir program yapıldı. Stüdyoda yetişkinler resmen çocukların gözü önünde soyundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:38:00 -
Avrupa’da rezaletin zirve yaptığı program! Stüdyoda resmen çocukların gözü önünde…

Avrupa ülkesi Danimarka’da rezaletin zirvesi yaşandı. Çocuk kanalındaki 'Ultra Strips Down' adlı popüler şov programında yaşananlar milyonlarca insanın tepkisini çekti.

Programa 11-13 yaş arası çocuklar katıldı. 'Kusursuz vücut' konusu ele alınan rezil programda, resmen çocukların gözü önünde cinsel organ konuşuldu.

Sosyal medyada da büyük tepki çeken olayda 5 yetişkin stüdyoda çocukların önünde soyundu.

Programın ahlaksız ve pişkin sunucusu çocuklardan yetişkinlere genital bölgelerle ilgili soru sorulmasını istedi.

Batı bir kez daha tüm dünyaya çirkin yüzünü gösterirken, Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Peter Skaarup, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Peter Skaarup, programın çocukları yozlaştırdığını belirterek "Çocukların bu yaşta erkeklerin ve kadınların cinsel organları hakkında konuşmaları için çok erken" ifadelerini kullandı.

Skandalı böyle savundular

Program yapımcıları ise skandalı çocuklara fiziksel yetersizliklerle mücadele konusunda eğitim vermek amacıyla olduğunu savundu.

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