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Avrupa’da mülteciler konusunda 14 ülke anlaştı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 14 ülke Akdeniz’deki göçmenlerin paylaştırılmasını öngören “Dayanışma mekanizması”nı kabul etti.

23 Temmuz 2019 Salı 10:01
Avrupa’da mülteciler konusunda 14 ülke anlaştı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 14 ülke Akdeniz’deki göçmenlerin paylaştırılmasını öngören “Dayanışma mekanizması”nı kabul etti.


Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve İçişleri Bakanları Fransa’nın başkenti Paris’te dün göçmen ve güvenlik konularını görüşmek üzere toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron toplantının ardından yaptığı açıklamada, göçmenlerin Avrupa Birliği ülkeleri arasında paylaştırılmasını öngören “Dayanışma Mekanizmasının” 14 AB ülkesi tarafından kabul edildiğini ifade etti. "Toplantı sonunda, 14 üye devlet Fransa-Almanya önerisini prensipte kabul ettiklerini ifade etti" şeklinde konuşan Macron ayrıca, 8 ülkenin ise yeni mekanizmaya aktif katılım sözü verdiğini belirtti.


AB Bakanlarının toplantısına, göçmen karşıtı girişimleriyle eleştirilen İtalya’nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini katılmadı. Göçmen konusunda sert politikaları devreye sokan İtalya hükumeti, Haziran ayının başında insani yardım grupları tarafından işletilen göçmen kurtarma gemilerinin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan bir güvenlik ve göç kararnamesini onaylamıştı.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre, bu yıl Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışan en az 426 mülteci hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:01
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