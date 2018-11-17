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Avrupa'da kriz çıkaracak açıklama

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 'Avrupa ordusu' tartışmalarına ilişkin, Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağını söyledi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 06:52
Avrupa'da kriz çıkaracak açıklama

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa ordusunun gerçekçi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Avrupa ordusu düşüncesi Avrupa'nın kendini savunabileceği anlamına geliyor fakat Avrupa kendini şu anda ABD'nin yardımı olmadan savunamaz. Dünya genelinde ve Avrupa'daki son yıllardaki güvenlik durumuna bakılırsa Avrupa'nın kendini koruyabilmesi imkansız. Ayrıca Avrupa'da dengelerin korunması ABD için de önemli." dedi.

Rutte, Avrupa ordusunun güvenlik stratejilerine uymadığını ifade ederek, ülkenin ulusal egemenliğinin başkasına teslim edilemeyeceğini dile getirdi. 

Avrupa ordusunun akıllıca bir düşünce olmadığını dile getiren Rutte, "Böyle bir teklif gelirse, buna karşı direnip bu fikrin yanlış olduğunu savunacağım. Avrupa ordusu düşüncesinin geliştirilmemesi için şimdiden uyarıda bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, Hollanda'nın güvenlik politikası açısından NATO'nun önemli olduğuna dikkati çekerek, "Güvenlik konusunda daha çok iş birliği önemli fakat gerçekçi olmak lazım. Brexit gerçekleştikten sonra NATO'nun kapasitesinin yüzde 80'inin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden oluşacağı bilincinde olmamız lazım. NATO ve ABD, AB'nin güvenliği ve barış için kaçınılmaz ortaklarıdır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:52
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