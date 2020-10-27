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Dünya Avrupa'da koronavirüs dehşeti! Onlarca ölü var
Dünya

Avrupa'da koronavirüs dehşeti! Onlarca ölü var

Avrupa ülkelerinden İngiltere'de 367, İtalya'da 221, İspanya'da 267 ve Almanya'da 56 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:57:00 -
Avrupa'da koronavirüs dehşeti! Onlarca ölü var

Avrupa ülkesi İtalya’da son 24 saatte 21 bin 994 kişide daha koronavirüs tanısı koyuldu. İtalya'da toplam vaka sayısı 564 bin 778’e çıktı.

İtalya’da son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 221 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 37 bin 700’e çıktı.

İngiltere'de toplam can kaybı 45 bini geçti

İngiltere’de son 24 saatte 22 bin 885 yeni koronavirüs vakasına rastlandı ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 575’e, toplam ölü sayısı ise 45 bin 357’ye çıktı.

İspanya'da sayılar artıyor

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 418 kişide daha virüse rastlandı. 267 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 916’ya, toplam can kaybı ise 35 bin 298’e çıktı.

Almanya'da vaka sayıları artış gösterdi

Almanya’da son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha virüs tespit edildiği, 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 459 bin 578’e, toplam can kaybı ise 10 bin 238’e yükseldi.

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