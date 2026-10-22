Avrupa'da korkutan gelişme! İlk vaka hayatını kaybetti

Fransa Sağlık Bakanlığı, yetkililerin ülkenin üçüncü büyük şehri Lyon'daki Hospices Civils de Lyon'da ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gören ve "ağır bağışıklık yetmezliği" bulunan bir hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit ettiğini bildirdi.

Yetkililer, hastanın Ekim ayı başlarında hayatını kaybettiğini ve klinik, biyolojik ve epidemiyolojik araştırmaların devam ettiğini söyledi.

İNSANDA BELGELENMİŞ BİR VİRÜS DEĞİLDİ

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Shamonda virüsünün daha önce insanlara bulaşmadığı düşünülüyordu. Bu nedenle, bu hastadaki enfeksiyon, virüsün bir insanda belgelenmiş ve bildirilen ilk tespitini oluşturmaktadır" dedi.

Açıklamada, Afrika ve Asya'da onlarca yıldır dolaşmasına rağmen daha önce hiçbir insan vakasının belgelenmediği belirtildi.

‘GENEL NÜFUS İÇİN RİSK GÖRÜNMÜYOR’

Shamonda virüsü, öncelikle sığırları olmak üzere çiftlik hayvanlarını etkileyen ve ısıran sivrisinekler tarafından bulaştırılan, böcekler aracılığıyla taşınan bir virüs olarak biliniyor.

İlk olarak 1960'ların ortalarında Nijerya'da tespit edilen bu virüsün, o zamandan beri Afrika ve Japonya'daki hayvanlarda ara sıra saptandığı bildirilmişti.

Genel nüfus için şu ana kadar herhangi bir sağlık riski tespit edilmediği yeniden teyit edildi.