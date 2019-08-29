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Avrupa’da kızamık paniği

Dünya Sağlık Örgütü, kızamık hastalığına yakalananların sayısının son 6 ayda 90 bini bulduğunu açıklarken, 2018 yılına oranla kızamık hastalığına yakalananların sayısının iki kat arttığını açıkladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:45
Avrupa’da kızamık paniği

Dünya Sağlık Örgütü, kızamık hastalığına yakalananların sayısının son 6 ayda 90 bini bulduğunu açıklarken, 2018 yılına oranla kızamık hastalığına yakalananların sayısının iki kat arttığını açıkladı.


Avrupa’da kızamık alarmı verildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından verilen bilgilere göre; kızamık hastalığına yakalananların sayısında artış yaşandı. Açıklamada, kızamık hastalığına yakalananların sayısının son 6 ayda 90 bini bulduğu kaydedilirken, 2018 yılına oranla kızamık hastalığına yakalananların sayısının iki kat arttığı vurgulandı. Arnavutluk, Çekya, Yunanistan ve İngiltere’nin de kızamık vak’ası görülmeyen ülkeler statüsünden çıktığına da dikkat çekilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün kontrol bölgesinde 53 bölgede kızamık araştırması yaptığı bilgisi de paylaşıldı. Araştırmanın yapıldığı 48 bölgede kızamık hastalığının tespit edildiği kaydedildi. Kızamıktan en çok etkilenen ülkelerin başında Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya’nın geldiği aktarılan açıklamada bu yıl görülen kızamık vak’alarının yüzde 78’inin bu ülkelerde gerçekleştiği ifade edildi.



100 Avrupalı hayatını kaybetti


Almanya’da ise bu kızamık vak’alarının bölgesel görüldüğü de belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uzmanı Günter Pfaff 2012 yılından beri, bu konuda yapılan gözlemlerde daha önce bu kadar artışın meydana gelmediğini belirterek; kızamık vak’alarının artış göstermesinin endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti. Ocak 2018 tarihinden bu yana bulaşıcı hastalıktan 100 Avrupalının hayatını kaybettiği de hatırlatıldı. Gelişmelerin halkın yüzde 95’inin kızamık aşısına ihtiyaç duyduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.


WHO Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab, “Uzun yıllardır sarf edilen çaba ile bu hastalıkla baş etmemize rağmen, bunun yeterli olmadığını gördük“ dedi. Öte yandan Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından verilen bilgilere göre, ülkede Temmuz ayı sonuna kadar 450 vak’a görüldüğü, 2018’de bu rakamın 540, 2017’de ise yaklaşık 930 olduğu ve bunun bölgelere göre değişiklik gösterdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:45
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