Avrupa’da kazanıp, Emirdağ’da harcıyorlar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinin kış aylarında köylerle birlikte 37 bin olan nüfusu, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin tatil için gelmesiyle birlikte yazın 150 binlere kadar çıkıyor.

Afyonkarahisar’ın nüfus olarak en büyük ilçelerinden olan Emirdağ’da 1960’lı yıllardan itibaren yurt dışına göç başladı. Başta Belçika olmak üzere çoğunluğu Avrupa ülkelerine işçi olarak giden Emirdağlı gurbetçilerin sayısının günümüzde 150 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Emirdağlılar daha çok Belçika’da yaşamayı tercih ederken, bu ülkedeki Emirdağlı nüfusunun 120 bin olduğu belirtiliyor. Belçika’daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş adamları ve değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yapanlar da bulunuyor. Seneler önce çalışmak için Emirdağ’dan ayrılan gurbetçiler, yaz tatillerini ise genellikle memleketlerinde geçiriyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan Emirdağlıların memlekete gelmeleriyle birlikte ilçenin 37 bin olan nüfusu, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 150 bine ulaşıyor. Emirdağ’da yazın yaşanan gurbetçi yoğunluğu, ilçe ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir’e de ciddi katkı sağlıyor.

"15 ilden daha büyüğüz"

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, gurbetçilerin Emirdağ ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladığını söyledi. Koyuncu, “Gurbetçilerimiz yılda en az 1 buçuk, 2 ay boyunca bizim misafirimiz oluyorlar. Ekonomimize ciddi anlamda katkıları var. Geldiklerinde gerek düğünlerini, gerek alışverişlerini ilçemizde yapmaları ciddi anlamda katkı veriyor. İlçemiz aslında bir turizm ilçesidir. Kış nüfusumuz yaklaşık 18 bin 500 olmasına rağmen yaz nüfusumuz sadece merkez 100 binlere dayanırken, bu rakam köylerimizle beraber 150 bini geçiyor. Bu nüfus yaklaşık 10-15 ilden daha büyük nüfusa sahip bir ilçe demektir. Bu insanlarımızın tabii ki bir sürü şeye ihtiyacı var. Nedir bunlar? En kötü ihtimal yemek yiyip, kıyafet alıyorlar. İlçemizin her sektörü bu durumdan faydalanıyor. Biz burada misafirlerimizi Emirdağ’da ağırlamaktan mutluyuz, memnunuz” dedi.

"İlçeye sezonda 200 bin gelen oluyor"

İlçe esnafından Süleyman Kocabıçak ise, Emirdağ’ın ekonomisinin yüzde 90’ını gurbetçilerin oluşturduğunu söyleyerek, “Ekonomimizin zaten yüzde 90’lık kısmını gurbetçilerimiz oluşturuyor. Döviz girdisi ilçemizde büyük oranda artıyor. İlçe nüfusumuz yaklaşık 10 kat artıyor. Giren çıkanı hesap ettiğimizde 150-200 bin civarında toplamda giren çıkan hemşehrimiz oluyor. Bu da ekonominin büyük bir kısmını oluşturuyor” dedi.

İlçe sakinlerinden Mitat Sezer, yaz aylarında Emirdağ nüfusunun hızla arttığını ifade ederek, “Emirdağ’ın şu anda 18 bin 19 bin nüfusu görünüyor. 7’inci ayın 15’inden itibaren Emirdağ’ın nüfusu aşağı yukarı 100 bini buluyor. Şimdi 100 bin kişi geldiği zaman burada A’dan Z’ye simitçisinden manifaturacısına kadar dışarıda bulamadıkları giysileri olsun Emirdağ’da bulma imkanları oluyor. Genellikle yüzde 100 gurbetçilerin Emirdağ’a çok büyük katkısı ve faydası var” diye konuştu.

Gurbetçi Güllü Aslan ise, memleketi Emirdağ’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Memleketime geldiğim zaman çok güzel hissediyorum. Kendi memleketim çok keyifli. Güzel bir şey, huzur buluyoruz. Burada akraba ziyaretlerimizi ve tatilimizi yapıp geri dönüyoruz” şeklinde konuştu.