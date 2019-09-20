Avrupa'da kara hafta! 3 mağlubiyet 1 beraberlik
Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, adeta 'kara' bir hafta geçirdi: 4 maçta sadece 1 beraberlik, 3 mağlubiyet...20 Eylül 2019 Cuma 09:27
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ekiplerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, çıktıkları mücadelelerde sadece 1 puan kazanabildi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1 puan kazandı.
Bu, Türkiye'nin Avrupa kupalarında bu hafta içerisinde elde ettiği tek puan oldu.
AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇ, 3 YENİLGİ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ise rakiplerine mağlup oldu.
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