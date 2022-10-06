Avrupa'da kahve fiyatları hızla yükseliyor!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yıl içerisinde bir fincan kahvenin fiyatı ortalama yüzde 16,9'luk artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde kahve fiyatlarının son bir yılda ne kadar yükseldiğine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, hızla artan fiyatlar nedeniyle Avrupa ülkelerinde kahve neredeyse bir lüks haline geliyor.

AB ülkelerinde bir fincan kahvenin ortalama fiyatı, ağustos ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 16,9'luk artış kaydetti. Kahvesine süt ve şeker ilave edenlerin bu keyfi ise daha da pahalıya mal oluyor.

Söz konusu dönemde süt fiyatlarının ortalama yüzde 24,3 ve şeker fiyatlarının yüzde 33,4 artması kahveyi daha pahalı hale getirdi.

AB ülkeleri arasında bir fincan kahve fiyatının en fazla arttığı ülke yüzde 43,6 ile Finlandiya oldu. Finlandiya'yı, yüzde 39,9 ile Litvanya, yüzde 36,7 ile İsveç, yüzde 36,4 ile Estonya ve yüzde 34,3 ile Macaristan izledi.

Kahve fiyatları, Hollanda'da yüzde 22,4, Almanya'da 19,4 ve Belçika'da 17,4, Fransa'da 11,2 ve İtalya'da yüzde 6,6 artış gösterdi.

Şeker fiyatlarındaki artışta ise zirveyi Polonya aldı. Polonya'da bir yıl öncesine kıyasla şeker fiyatları yüzde 109,2, Estonya'da 81,2 ve Letonya'da yüzde 58,3 yükseldi.

Süt fiyatları Litvanya'da yüzde 50,2, Hırvatistan'da 41,2, Estonya'da 38,9 ve Almanya'da yüzde 30,6 arttı.

Böylece, AB ülkelerinde kahve fiyatlarındaki artış, enflasyon oranlarının çok üzerinde seyretti.

Avrupa ülkelerinde son aylarda enflasyon rekor kırıyor.

Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon verileri, Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.