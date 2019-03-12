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Avrupa’da hava kirliliğinden yılda 800 bin kişi ölüyor

Araştırmacılar Avrupa’da hava kirliliğinden yılda 800 bin kişin öldüğünü söyleyerek fosil yakıt kullanmaktan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

12 Mart 2019 Salı 14:13
Avrupa’da hava kirliliğinden yılda 800 bin kişi ölüyor

Araştırmacılar Avrupa’da hava kirliliğinden yılda 800 bin kişin öldüğünü söyleyerek fosil yakıt kullanmaktan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.


Yapılan bir araştırma, Avrupa’da hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin, sigaradan ölenlerden daha fazla olduğunu ve önceki tahminlerin iki kat üzerinde olduğunu ortaya çıkardı. Bilim adamları araştırmadan elde edilen veriler sonucu, Avrupa’da hava kirliliğinin insan ömrünü 2 yıl kısalttığını ve yılda 800 bin insanın hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybettiği tahmininde bulundu. Araştırmacılar, Avrupa’nın hava kirliliğinin dünya ortalamasından daha yüksek olduğu ve sağlıkta hasara yol açtığını söyledi.


The European Journal’da (Avrupa Kalp Gazetesi) yayımlanan haberde, kirli havanın önce akciğeri vurduğunu, bunun da kan dolaşımı ve kalp rahatsızlıklarını tetikleyerek solunum hastalıklarından ölenlerin sayısını ikiye katladığı anlatıldı.


Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Profesör Thomas Münzel, hava kirliliğinin sigaradan daha fazla ölüme neden olduğunu, sigaradan kaçışın mümkün olduğunu ancak kirli havadan kaçılamadığını söyledi.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de hava kirliliğinin “yeni sigara” olduğu açıklamasını yaptı.


Araştırma ekibinden Mainz Kimya Enstitüsünden Prof. Jos Lelieveld, “Hava kirliliğinin çoğunun fosil yakıt kullanmaktan kaynaklandığına göre acilen diğer enerji kaynaklarına dönmeye ihtiyacımız var. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanmakla sadece Paris iklim anlaşmasının şartlarını yerine getirmekle kalmaz, hava kirliliği ile ilintili ölümleri yüzde 55 oranında azaltabiliriz” dedi.


Araştırmanın, kirli havaya maruz kalma, nüfus yoğunluğu, yaş ve kirli havanın sağlığa etkisi konusundaki verilere dayandırıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:13
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