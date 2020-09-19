Avrupa’da hangi ülkeler ikinci dalgayı yaşayacak?

Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Karadağ, Kuzey Makedonya gibi bazı ülkeler, ağustos ayında yılın önceki dönemlerine göre daha yüksek vaka sayıları görüyor.

Avrupa'nın en kötü etkilenen ülkeleri arasında Belçika, İtalya ve Birleşik Krallık’ta korona virüs yeniden canlanıyor. Üçü arasında İngiltere'nin rakamları endişe verici görünüyor. İngiltere, 12 Eylül'de 3.539 vaka kaydetti.

Fransa, Polonya, Hollanda ve İspanya ülkeleri çok korkulan ikinci dalgaya karşı harekete geçmeye başladı.

Fransa, perşembe günü kaydettiği en yüksek rakam olan 10.593 yeni vaka açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, perşembe günü "Önümüzde çok ciddi bir durum var" dedi. Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Avrupa'nın haftalık enfeksiyon sayısının mart ayındaki ilk dönemden daha yüksek olduğunu belirtti.

Kluge, Ülkelerin salgının ilk döneminde yüksek hacimde testler gerçekleştirme kapasitesine sahip olmadığını ve bu durumun vaka sayılarının testlerdeki artışla açıklanabilir olduğunu açıkladı.