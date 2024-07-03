Avrupa’da gündem felaket senaryoları

Fransa'da pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimin ilk turunda Marine Le Pen'in partisi RN'nin başını çektiği aşırı sağ ittifakı yüzde 33.15 oyla ilk sırayı almıştı. 7 Temmuz'da yapılacak ikinci turda da aşırı sağın birinci olması bekleniyor.

'İDARİ DARBE' ÇIKIŞI

İkinci tur öncesinde ülkede partiler arasında ittifak savaşları yaşanıyor. Le Pen dün yaptığı açıklamada ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u erken genel seçimler öncesinde üst düzey kamu görevlilerini atayarak "idari darbe" yapmakla suçladı. Fransa'da seçim öncesinde aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenleniyor. RN'nin seçimi kazanması halinde Avrupa'daki diğer aşırı sağ partilerin de çok daha fazla güçleneceği konuşuluyor. Haziran ayında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de aşırı sağcılar büyük bir zafer kazanmıştı.

HOLLANDA'DA KOALİSYON KURULDU

Öte yandan Hollanda'da seçimlerden 223 gün sonra ırkçı ve İslam düşmanı lider Geert Wilders'ın ilk günden itibaren tek seçenek olduğunu söylediği aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Eski istihbarat şefi Dick Schoof, başbakan oldu. Wilders'ın partisi aşırı sağcı PVV, mülteciler, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi. Almanya'da ise iktidardaki koalisyonun, halk arasında güven kaybı hızla büyüyor. Buna karşılık aşırı sağcı AfD'nin güçlenmesi durdurulamıyor.