Avrupa'da göçmen krizi! 'Her birine ücretsiz Brüksel bileti' tehdidi

Macaristan ile AB arasında göçmen krizi yeniden alevlendi. Macaristan Başkanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, başkent Budapeşte’de kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında AB’nin iltica kurallarını ihlal ettiği için Macaristan’ı 200 milyon euro ceza ödemeye mahkum eden Avrupa Adalet Divanı kararını eleştirdi. Hükümet Sözcüsü Eszter Vitalyos ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında Gulyas, “Brüksel, bizi her pahasına göçmenleri ülkeye almaya zorlamak istiyor” dedi.

"İSTEYENLERİN GİRMESİNİ MÜMKÜN HALE GETİRECEĞİZ"

Gulyas, Macaristan’ın sınırda göçmenleri gözaltına almasını imkansız hale getirecek bir politika benimsemeye zorlanmaya devam edilmesi halinde ülkesinin AB’ye gitmek isteyen her göçmene ücretsiz tek yönlü Brüksel bileti teklif edeceğini söyledi. Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği cezayı sert bir şekilde eleştiren ve ülkesinin kesinlikle ceza ödemek istemediğini vurgulayan Gulyas, “Bu nedenle isteyenlerin girmesini mümkün hale getireceğiz ve bunlara Brüksel’e ücretsiz tek yönlü bilet teklif edeceğiz. Eğer Brüksel göçmen istiyorsa, o halde onları kabul edebilir” dedi.

Gulyas, “Schengen sınırlarının korunması, sadece Macaristan’ın değil, Avrupa’nın tamamının güvenliği için önemli bir mesele” ifadelerini kullandı. Macaristan’ın AB sınırlarının korunması konusunda diğer bazı AB ülkeleri gibi destek almadığını ifade eden Gulyas, Macar hükümetinin yargıya başvurmak dahil olmak üzere önündeki seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.