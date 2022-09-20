Avrupa'da gaz savaşları: Almanya gaz depoluyor

"Gas Infrastucture Europe" adlı Avrupa gaz altyapısı örgütünün verilerine göre, 19 Eylül Pazartesi akşamı itibarıyla ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 90,07'ye ulaştı.

Rusya’dan gelen gaz miktarının son aylarda önemli ölçüde azalmasına rağmen yapılan yeni düzenlemeler sonrasında, Alman hükümeti doğalgaz depolama tesislerinin 1 Ekim'e kadar en az yüzde 85 oranında dolu olmasını hedef olarak açıklamıştı.

Buna göre tesislerde doluluk oranının 1 Kasım'da ise en az yüzde 95 olması gerekiyor. 1 Eylül'de gerekli olan yüzde 75'lik doluluk seviyesine iki hafta önce ulaşılmıştı.

Rusya-Ukrayna arasında gerilen ilişkiler nedeniyle, savaş başlamadan 10 gün önce 14 Şubat itibarıyla Almanya'da gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 33 ile tarihi düşük seviyesine inmişti.

Konuyla ilgili sayılar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gaz depolama tesislerinin 18 Eylül Pazar günü ortalama yüzde 85,99 oranında doluluğa ulaştığını da ortaya koydu.

İlkbahardan bu yana AB genelinde geçerli olan hedefe göre, depolama tesislerinin 1 Kasım itibariyle yüzde 80 oranında dolu olması gerekiyordu. Bu hedefe Ağustos ayı sonu itibariyle ulaşılmıştı.

Almanya’nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur’un Başkanı Klaus Müller, depolardaki olumlu gidişata rağmen Rusya’nın gaz tedariğini tamamen kesmesi durumunda Almanya’daki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 3 ay karşılayabileceğini ifade etti.

Müller, "Depoları doldurma konusunda eskisinden daha hızlıyız ama Rusya’ya bağımlılığımız muhakkak. Fakat tedarik tam kesilirse bu ancak en fazla 3 ay yetecek bir miktar" dedi.

Enerji fiyatları artıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan ve Rusya'ya gazda en fazla bağımlı Almanya'da depoların dolmasına rağmen, enerji fiyatlarında yaşanan fahiş artış, kış yaklaştıkça endişeleri yükseltiyor.

Almanya’da sadece son iki ayda enerji fiyatları katlanıp megawatt saati 540 Euro seviyesine ulaştı. Bu fiyat iki yıl önce 40 Euro seviyesindeydi. Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu geride kalan ay yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı gördü.

Bu arada Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu.

Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da "karamsar" hale geldiği, doğal gazda arz durumunun gelecek aylarda son derece gergin kalmasının beklendiği ve tüketimin önemli ölçüde azaltılması gerektiği vurgulandı.

Ilık kış umudu

Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Robert Habeck ise, kışın sert geçmemesini umduğunu, ılık bir kışa paralel alınacak tasarruf önlemleri ile Almanya’nın önümüzdeki ayları büyük bir kriz yaşamadan atlatabileceğini savundu.

Habeck, "Havadan yana biraz şanslı olmamız için dua ediyorum" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini söylemiş, "Tabiat ana işbirliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir" şeklinde konuşmuştu.