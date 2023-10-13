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Dünya Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı
Dünya

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:26:00 - 2023-10-13 20:30:29
Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar devam ederken Batı'da da işgalci İsrail'e destek hamleleri devam ediyor. Almanya'da okullarda Filistin'i temsil eden sembollerin yasaklandığı öğrenildi.

Filistin Direniş Örgütleri 7 Ekim günü İsrail işgaline karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Buna karşılık İsrail, Gazze'ye sivil ayrımı gözetmeksizin saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail'in saldırıları sonucunda yüzlerce insan hayatını kaybetti.

ALMANYA'DA FİLİSTİN YASAĞI

İsrail'in katliamlarına ABD'den koşulsuz destek geldi. Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD, İsrail'e askeri desteğin süreceğini açıkladı. ABD'yle birlikte Avrupa Birliği de İsrail'e destek verdi. Fransa'da Filistin lehine gösterilerin yapılması yasaklanırken, Almanya'da da meşhur Brandenburg kapısına İsrail bayrağı asıldı.
Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de okullarda Filistin'i temsil eden sembollerin ve nesnelerin yasakladığı öğrenildi.

Berlin Eyaleti Eğitim Bakanı Katharina Günther-Wünsch, okul barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle okullarda Filistin'i sembolize eden poşu (Filistin kefiyesi), diğer kıyafetler ve stickerlerin yasaklandığını açıkladı.

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