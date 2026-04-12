Avrupa’da Enerji Düzeninin Çöküşü ve Nükleer Enerji Gerçeği

İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji

Enstitüsü Nükleer araştırmalar

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Erol KAM

Avrupa uzun süredir kendi kendini yenilenebilir enerjiden ibaretmiş gibi avuttu. Yeşil dönüşümle her şey hallolacak sandı. Rus enerji kaynakları devreden çıkarılacak, LNG terminalleri her yere dikilecek diye anlatıldı. Oysa sahada bir kez büyük çalkantı yaşanınca bu tablo paramparça oldu. İran’a yönelik çatışmalarla birlikte ortaya çıkan çok katmanlı kırılma, Hürmüz Boğazı’ndaki baskı, LNG altyapısına dönük kesintiler, petrol ve gaz fiyatlarındaki ani dalgalanmalar ile kendini gösterdi. Bölgede sevkıyatların aksaması LNG piyasasını da sarstı, Avrupa’da doğal gaz fiyatları sert yükseldi. Bu gelişme, enerji hatlarının artık modern dünyanın en hassas ve en stratejik cephelerinden biri olduğunu açıkça ortaya koydu.

Çünkü artık savaş sadece sınırda değil, enerji koridorlarında, tanker rotalarında, doğalgaz terminallerinde ve hatta elektrik şebekelerinde yürütülüyor. Böyle bir çağda enerjiye sadece piyasa hesabıyla bakmak ağır bir stratejik körlük olur. Avrupa’nın temel yanlışı burada ortaya çıktı. Yıllarca karbonsuz geleceğin her sorunu çözeceği söylendi. Oysa enerji sistemi sloganlarla değil, sağlam altyapı ve kapasite ile yürür. Rüzgar çiftlikleri kurmak başka, kış ortasında enerjiyi kesintisiz sağlamaya çalışmak bambaşka bir olaydır. Güneş panellerini çoğaltmak başka, sanayiyi tutarlı şekilde beslemek başkadır. Karbonsuz gelecek hedefi koymak başka, enerji şokundan koruyacak kabiliyete sahip sistem kurmak bambaşka hikâyedir.

Bugün ortaya çıkan tablo, güvenliği olmayan enerji dönüşümü kalıcı olamaz. Enerji güvenliği zayıfsa, iklim politikası da zayıftır. Sürekli bir taban kapasitesi yoksa, en parlak vizyon da ilk büyük krizde duvara çarpar. İşte bu yüzden Avrupa’da nükleer enerji konuşuluyor oluşu tesadüf değildir. Bu bir moda değil, geç kalınmış bir gerçeğin kabulüdür. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2026 Nükleer Enerji Zirvesi’inde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “1990’larda elektriğin yaklaşık üçte biri nükleer iken bugün bu oran %15’e geriledi. Nükleer enerjiden vazgeçmek stratejik bir hataydı” demek zorunda kaldı.

Nükleer enerji sadece ilave bir üretim kaynağı değildir. O, fiyat şoklarına karşı sisteme denge getirir, dışa bağımlılığı azaltır, sanayiye kesintisiz ve öngörülebilir enerji verir. Kriz anında devlete manevra alanı kazandırır. Nükleer santral planlaması yapan ülkeler, rekabet gücünün artacağına inanıyor. Mart-2026 Nükleer Enerji Zirvesi’nde konuşan Ursula von der Leyen “Nükleer enerji güvenilirdir ve günün her saati elektrik sağlar. Bu nedenle en verimli sistem nükleer ve yenilenebilir enerjiyi birleştirir” dedi. Gerçek dünya ideolojik konfor alanlarından daha güçlüdür. Jeopolitik baskı arttığında ülkeler ideallerden değil, sağlam kapasiteden medet umar. Enerji dünyası sertleştiğinde tercihler de sertleşir. Bugün tam olarak bunun yaşandığı görülüyor.

Türkiye bu tabloyu sadece uzaktan izleyemez. Çünkü biz de enerji ithalatı yüksek, talebi hızla artan bir ülkeyiz. Sanayimizi kesintisiz ayakta tutmak, jeopolitik kırılmaların merkezine yakınlığımız sebebiyle en önemli önceliğimiz. Bu nedenle nükleer enerji Türkiye için lüks değil bir zorunluluktur. Prestij projesi hiç değildir. Bu meseleyi artık doğrudan devlet kapasitesi ve ekonomik güvenlik sorunu olarak ele almalıyız.

Akkuyu Nükleer Santrali bu açıdan yalnızca bir tesis değil, Türkiye’nin stratejik eşik sınavıdır. Asıl soru, ilk elektriği ne zaman vereceğimiz değildir. Asıl soru Türkiye bu yatırımdan ne kazanacak? Mesele sadece elektrik üretmekte kalırsa, elbette büyük bir tesis olur. Ancak elde edilecek stratejik kazanım sınırlı kalır. Bu süreç aynı zamanda yerli mühendislik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, tedarik zinciri, düzenleyici birikim ve teknoloji öğrenimini de içeriyorsa o zaman nükleer enerji gerçekten milli güç üretir.

Sinop ve Trakya’daki kararlar bu yüzden sıradan yatırım kararları değildir. Bu projeler, Türkiye’nin uzun vadeli enerji mimarisini şekillendirecek adımlardır. Kiminle işbirliği yapacağımız, hangi finansman modelini seçeceğimiz, yüzde kaç yerelleştirme yapacağımız, bakım ve işletmede ne kadar söz sahibi olacağımız, teknoloji transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği artık teknik detaylar değil, stratejik tercih konularıdır. Çünkü enerjide imzalanan sözleşmeler sadece bugün için değil, geleceğin hareket alanını belirler. Yanlış model seçimi yıllarca sürecek yeni bir bağımlılık oluşturur. Yanlış tedarikçi tercihi, enerjinin güvenliğini kırılganlaştırır. Yetersiz yerelleşme ise yatırımın sadece proje sahasına değil, ülkeye katkı vermesini engeller. Artık enerjiye sadece maliyet hesabıyla bakamayız, yeniçağın sorusu en ucuz kim? değil, hangi model Türkiye’ye daha fazla egemenlik alanı açıyor? olmalıdır.

Zaporizhzhia Enerji Santralinde aynı ders çıkıyor. Nükleer risk her zaman reaktör binasından kaynaklanmaz. Bazen esas tehlike, reaktöre elektrik sağlayan dış hatların kaybolmasındadır. Çünkü reaktör durmuş olsa bile sistem soğumak için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu bize şunu söylüyor, enerji güvenliği artık sadece üretimden ibaret değildir. Şebeke güvenliği, altyapının dayanıklılığı, teknik süreklilik ve kriz anında sisteme hayat verebilme kabiliyeti işin merkezindedir. Yeni dönemde enerji politikası ile güvenlik politikası birbiriyle iç içe düşünülmek zorundadır.

Orta Doğu’daki gelişmeler bir kez daha gösterdi ki, enerji düzeni çökerse siyasi ezberler de çöker. Avrupa bugün bu sancıyı çekiyor. Türkiye ise bu manzarayı kendi yolunu daha net çizmek için bir fırsat bilmelidir. Yenilenebilir enerji elbette büyümeye devam edecek, doğal gaz ise bir süre daha köprü olarak kullanılacaktır. Ancak bunların üzerine mutlaka güçlü bir nükleer omurga inşa edilmelidir. Çünkü enerji çeşitliliği olmadan direnç olmaz, sürekli kapasite olmadan sanayi ayakta kalamaz, teknoloji derinliği olmadan tam bağımsızlık kurulmaz.

Bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz enerji güvenliği olmayanın tam bağımsızlığı olmaz. Dışa bağımlı olan ülke, kriz anında başkasının kararlarının sonucunu yaşar. Bu nedenle nükleer enerji, Türkiye için sadece bir üretim seçeneği değil, gelecek yüzyılın güç denkleminde nerede duracağımızı belirleyecek stratejik bir eşiğin adıdır.

Enerjide güçlü olmayan, masada da güçlü olamaz. Nükleer omurgasını kuramayan, fırtınalı dünyada ayakta kalamaz. Yeniçağda egemenlik, enerjiyi yönetebilenlerin elinde yükselecektir.