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Avrupa’da en ucuz 4. benzin bizde mi?

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki benzin fiyatları hakkın çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:58
Avrupa’da en ucuz 4. benzin bizde mi?

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol, Avrupa ülkeleriyle Türkiye'deki benzin fiyatlarını kıyasladı, ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte Bolbol'un bugünkü yazısı:

Belki hatırlarsınız, aynı dertten mustarip olduğumuz için, geçtiğimiz mart ayının sonlarında da bir yazı kaleme alarak konuyu gündeme getirmiştik. O zaman da, benzinin litre fiyatının 6 liraya dayanmasının ardından, bazı medya organlarında “5 yıl önce yaklaşık 2.5 dolar olan benzinin litre fiyatı son 2 yıldır adeta 1.5 dolarda sabitlenmiş durumda” şeklinde haberler yer alınca, ister istemez “Benzinin litre fiyatı son 2 yılda 1,5 dolarda sabitlenirken, bu süre zarfında dolar da sabitlenmiş mi acaba? Türkiye’de Türk Lirası yerine ABD Doları tedavülde de bizim mi haberimiz yok?” diye sormuştuk.

Aradan aylar geçti, ancak görüyoruz ki, bizim şu benzin fiyatları üzerinden yaptığımız “çarpık hesaplar” bir türlü değişmedi. 

Baksanıza, bu defa da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çıkıp beyin yakan türden bir hesap yapmış. Kameraların karşısına geçerek “Türkiye, Rusya, Belarus ve Moldova’nın ardından Avrupa’da en ucuz benzinin satıldığı ülke” demiş.

Anlaşılıyor ki, sayın bakan, bu sonuca ulaşırken benzin fiyatlarını euro’ya çevirmiş. 

Öyle ya, şu anda benzinin litre fiyatına 7 lira desek, bir euroyu da 6.50 TL olarak hesap etsek, bir litre benzin bizde yaklaşık 1.07 euroya tekabül ediyor.  

Gerçekten de Avrupa’da bu kadar ucuza benzin satılan ülke hemen hemen yok.

Mesela, “globalpetrolprices” verilerine göre, 22 Ekim itibariyle Norveç’te benzinin litre fiyatı 1.77, İzlanda’da 1.71, Hollanda’da 1.67, Fransa’da 1.56, Almanya’da 1.51, İrlanda’da 1.50, İngiltere’de 1.49, Belçika’da 1.45, İspanya’da 1.34, Lüksemburg’da ise 1.24 euro. 

¥

Görüldüğü üzere, pek çok Avrupa ülkesinde benzinin litre fiyatı Türkiye’dekinden daha pahalı. 

Ancak sayın bakanın hesap yaparken atladığı bir gerçek var. O da, Türkiye’de tedavülde olan para biriminin euro değil, Türk Lirası olması. 

Eğer bu konuda bir hesap yapılacaksa, öncelikle “Hangi Avrupa ülkesinde asgari ücretle kaç litre benzin alınıyor” sorusunun cevabı ortaya konulmalı değil mi?

İşte manzara ortada...

Örneğin bir Lüksemburglu asgari ücretiyle 1317 litre benzin alabiliyor.

Bir İrlandalı 1006, bir Fransalı 882, bir Hollandalı da 846 litre benzini, asgari ücretiyle deposuna koyabiliyor.  

Mesela Almanya’da 1102 euro asgari ücret var. Bu ücretle 725 litre benzin almak mümkün. 

Belçika’da asgari ücretle alınan benzin 827, İngiltere’de 824, İspanya’da ise 542 litre.

Sayın bakanın yaptığı hesaba göre Norveç, 1.77 euro/lt ile belki Avrupa’nın en pahalı benzinini kullanıyor, ancak asgari ücretin olmadığı bu ülkede ortalama bir maaş ile tam 2107 litre benzin alınabiliyor. 

Evet, Avrupa ülkelerinde durum böyle.

Peki biz ne âlemdeyiz acaba?

Yukarıda da hesabını yaptık... 

Asgari ücretin net bin 603 lira olduğunu göz önünde bulundurursak, bir asgari ücretli Türkiye’de yaklaşık 246 euro kazanıyor; bu maaşla da yalnızca yaklaşık 229 litre benzin alabiliyor. 

Tekrar hatırlatacak olursak;

Norveç’te asgari ücrete 2107 litre... 

Lüksemburg’da 1317 litre...

İrlanda’da 1006 litre... 

Fransa’da 882 litre...

Belçika’da 827 litre...

İngiltere’de 824 litre...

Almanya’da 725 litre...

Türkiye’de ise...

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:58
  1. benzin fiyatları
  2. Türkiye
  3. Avrupa ülkeleri

YORUM YAZ

  • SelimSelim16 dk önce
    İyi bir yazı olmuş çok doğru.
  • AhmetAhmet19 dk önce
    Aylık gelire göre Türkiye pahalı.Almanya´da bir günlük gelire bir benzin deposu doluyor!Acil petrol kuyularımızı artırmamız lazım! bu paralar dışa gitmesin!
  • nurinuri22 dk önce
    bunu köşesine taşıyıp bu şekilde uzun uzadıya yazı yazan bir yazar kısır bir yazardır kalitesiz bir yazardır. hatta yazar bile değildir. bakan bu açıklamayı yaptığında zaten sitelere yorum yazan yurdum insanından tutun kahvedeki ilkokul mezunu insanlar bile aynı hesabı yapıp yorumladı. kendini yazar sanan bu vatandaşta üşenmemiş oturmuş uzun uzun açıklama yapmaya çalışmış. bence atın bunu bu köşe yazısıdeğil olsa olsa haberlerin altına yorum yazar
  • sehabettinsehabettin23 dk önce
    bu benzin hesabını yaparken asgari ücretlere göre kaç litre benzin alınabiliyor birde onu halka açıklayın ....
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