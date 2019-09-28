0553 313 94 23

Avrupa'da 25 noktada Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak etkinliği

Almanya, Hollanda ve değişik Avrupa merkezlerinde 25 noktada İslamofobi ve ayırımcılığa dikkati çekmek için stant açıldı, sokak gösterileri düzenlendi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 19:40
Avrupa'da 25 noktada Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak etkinliği

Almanya'da, Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkati çekmek için 23 kentte sokak etkinlikleri düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı, ayrımcılığa ve İslamofobiye karşı toplumsal dayanışma sağlamak adına 23 farklı noktada "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla etkinlik yapıldı.

Proje sorumlusu olan IGMG Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı İlknur Küçük, Köln'deki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerde yaşayan Müslüman kadınların, özellikle başörtüsü takanların, gündelik hayatta sık sık ayrımcılık ve İslamofobiye maruz kaldıklarını söyledi. Müslüman kadınların sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına da işaret eden Küçük, bunun önüne geçebilecek toplumsal dayanışmanın eksik olduğunu dile getirdi. Küçük, Almanya ve Hollanda'da 25 kentte açtıkları stant ve etkinliklerle toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Köln'deki etkinliğe Almanların yanı sıra, şehri gezen turistler de ilgi gösterdi.

"Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız"

Başkent Berlin'de düzenlenen etkinlikte de IGMG Belin Bölgesi Başkanı Sadi Jurnal, batılı ülkelerde Müslüman kadınların ayrımcılığa maruz kaldığına vurgu yaptı.

Almanya'da artan İslam düşmanlığına karşı birlikte hareket etmek gerektiğinin altını çizen Jurnal, "Başörtülü olmak suç mu ki Müslüman kadınların mesleklerini icra etmeleri engelleniyor. Hindular da bu ayrımcılıktan nasibini alıyor. Birlikte hareket etmeliyiz. Siyasilere bu adaletsizliği ortadan kaldırmaları için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

IGMG Belin Bölgesi Kadın Kolları Başkanı Nebahat Kartal da "Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız. Sizlerle aynı haklara sahipken birlikte yaşamak istiyoruz. Örneğin Berlin'de dün akşam başörtülü bir kadın kılık kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğradı. Yaşanan bu ayrımcılık bizleri rahatsız ediyor. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak bu demokrasinin hiçbir ayrım yapılmadan herkese uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Hollanda'da Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu

Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF), Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Kadınlar Teşkilatı ile Kadınlar Gençlik Teşkilatı, ayrımcılığa ve İslamofobiye karşı toplumsal dayanışma sağlamak adına "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi.

NIF Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı Esma Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin başörtülü kadınların son zamanlarda yaşadığı ayrımcılık ve İslamofobik saldırılara karşı dikkati çekmek olduğunu söyledi. 

"Başörtülü bir kadına 'sıcak değil mi' sorusu bile hoş değil"

Müslüman kadınlara karşı ön yargıların kalkmasını umut ettiklerini belirten Taner, "Başörtüsü konusunda ayrımcılık yaşamak istemiyoruz. Biz de bu toplumda yaşıyoruz. Nasıl ki bu toplumda herkes olduğu ve istediği gibi yaşıyor ve kabulleniliyorsa biz de olduğumuz gibi kabullenilmek istiyoruz. Başörtülü bir kadına 'sıcak değil mi' sorusu bile hoş değil." diye konuştu. 

Taner, gönüllü kadınlarla, Avrupa ve Hollanda'da yaşanan ayrımcılık ve İslamofobik saldırıların istatistiki bilgilerini panolara asarak etkinliğe katılanları bilgilendirdiklerini dile getirdi. 

Her kesimden insanın stantlarını ziyaret ettiğini aktaran Taner, genelde olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti. 

İsmini vermek istemeyen bir katılımcı da "Benim başörtülü kadınlarla hiçbir sorunum yok. Farklılığa saygı aslında insan doğasında var. Sana benzemeyen insanları tanıdıkça ön yargıları da yıkmış olursun." değerlendirmesinde bulundu. 

Avrupa'da 25 noktada düzenlendi

Etkinlik kapsamında, Almanya'nın Köln, Berlin, Berlin Neukölln, Berlin Wedding, Berlin Charlottenburg, Duisburg, Frankfurt, Ulm, Hannover, Dortmund, Bremen, Nürnberg, Mainz, Stuttgart Bruchsal, Sindelfingen, Vaihingen an der Enz, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heilbronn, Hamburg, Lübeck, Harburg, Münih, Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam kentleri dahil 25 noktada stantlar açılarak, Müslüman kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa dikkat çekildi.

Hollanda'da "İslamofobi'yi Bildir Vakfı"nın dün yayımladığı "Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu"nda, ülkede yaşayan Müslümanların yüzde 91'inin son 5 yılda İslamofobik saldırıya maruz kaldığı ortaya konmuştu. 

Müslüman kadınlara yapılan saldırıların ise çoğunlukla sokakta gerçekleşen sözlü ve fiziki saldırılar olduğu belirtilmişti. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 19:40
  1. İslamafobi
  2. Almanya Müslüman kadınlar
  3. Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılık
  4. ALMANYA
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip
    1. Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı..
    2. Fenerbahçe'ye olay gönderme!..
    3. Atletico Madrid Real Madrid maçı ne..
    4. Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle'..
    5. Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç..
    6. 'Cumhurbaşkanımızı kalpten tebrik ettik'
    7. Getafe Barcelona maçı kaç kaç bitti?
    8. Taksim'de derbi öncesi Galatasaray..
    9. Avrupa'da 25 noktada Müslüman..
    10. Alanyaspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
    11. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk..
    12. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    13. Derbi kaç kaç biter? İşte ünlülerin..
    14. Galatasaray Fenerbahçe maçının ilk 11'i
    15. Taşeron ve belediye işçilerine ne..
    16. Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de..
    17. Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır?
    18. İdlib'de yeni eğitim yılı göç ve..
    19. Preveze Deniz Zaferi'nin 481. Yıl..
    20. MHP’den CHP’nin Suriye Konferansına..
    21. '5. Sultanbeyli Kitap Fuarı' başladı
    22. Taşeron işçi asgari ücret ödenecek mi?..
    23. CHP'li belediye "İsraf düzenine son"..
    24. Çin'de şaşırtan görüntü! Eski belediye..
    25. Kadroya geçen taşeron işçiler asgari..
    26. 28 Eylül Silivri'de sular ne zaman..
    27. 28 Eylül Sancaktepe'de sular ne zaman..
    28. Taşeron işçilere son dakika asgari..
    29. Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi..
    30. MEB ilk ara tatil ne zaman olacak? İlk..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak