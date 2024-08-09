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Teknoloji Avrupa Uzay Ajansı açıkladı! Yüzlerce gizli uydu keşfedildi
Teknoloji

Avrupa Uzay Ajansı açıkladı! Yüzlerce gizli uydu keşfedildi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 16:41:00 - 2024-08-09 16:47:18
Avrupa Uzay Ajansı açıkladı! Yüzlerce gizli uydu keşfedildi

Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia misyonundaki veriler asteroitlerin etrafında dönen yüzlerce küçük uyduyu gösteriyor.

Güneş sisteminde gezegenlerin etrafında dönen çok sayıda uydu var. Satürn'ün bilinen 100'den fazla uydusu varken Dünya'nın yalnızca 1 uydusu var. Gökbilimcilere göre Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenlerin pek çok uydusu var ve ancak bunları tespit etmek oldukça zor. Yani en azından zaman gerektiriyor.

ASTEROİT UYDULARI

Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia misyonu ise asteroitlerin etrafında dönen uydulara odaklanıyor. Verilere göre ikili asteroitlerin etrafında yeni potansiyel uydular tespit edildi.

Gaia, Samanyolu galaksimiz ve ötesindeki bir milyardan fazla yıldızın olağanüstü hassaslıkta üç boyutlu haritasını oluşturarak hareketlerini, parlaklıklarını, sıcaklıklarını ve bileşimlerini haritalandırıyor. Bu devasa yıldız sayımı, galaksimizin kökeni, yapısı ve evrimsel geçmişiyle ilgili önemli soruları ele almak için gereken verileri sağlayacak.

Birçok yeni potansiyel asteroit ikilisini ortaya çıkaran bu güneş sistemi verileri doğrulanırsa, gökbilimcilerin keşfetmesi için bilinen asteroit ikililerinin sayısı neredeyse iki katına çıkacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan araştırma hakkında Fransa'daki Observatoire de la Cote d'Azur'dan baş araştırmacı Luana Liberato açıklama yaptı: "İkili asteroitleri bulmak zordur çünkü çoğunlukla çok küçüktürler ve bizden çok uzaktadırlar" diyor ve ekliyor:

"Asteroitlerin altıda birinden biraz daha azının bir yoldaşı olmasını beklememize rağmen, şimdiye kadar bilinen bir milyon asteroitin yalnızca 500'ünü ikili sistemlerde bulduk. Ancak bu keşif, orada bulunmayı bekleyen birçok asteroit uydusu olduğunu kanıtlıyor."

Gaia, daha büyük asteroitlerin yörüngelerinde belirgin bir "titremeyi" arayarak bu ikililerin ipuçlarını tespit edebiliyor. Gaia, hala veri topluyor. 2026'da ise daha da fazla asteroit yörüngesini ortaya çıkaracak başka büyük ölçekli veriler yayınlanacak.

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