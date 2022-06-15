Avrupa Uyuşturucu Raporu yayımlandı

yeniakit Ankara

Raporun birinci bölümünde madde kullanıcılarının genel profil analizi yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2020 verileri ile hazırlanan Avrupa Uyuşturucu Raporunun birinci bölümünde Madde Kullanıcıları genel profil Analizi yapıldı.

Analizde şu bilgiler yer aldı;

"Çalışma 2021 yılını kapsamaktadır. Bu bulgular, “Hayatında en az bir kez herhangi bir uyuşturucu maddeyi kullandığını beyan eden’’ 27.779 kişinin verileriyle hazırlanarak sonuçlar çıkartılmıştır. Cinsiyet Dağılımı Uyuşturucu suçları, erkek egemen bir suç türüdür. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler bakımından kadınların bu suçtan daha uzak olduğu söylenebilir.

Örneklemin cinsiyetine baktığımızda, %95,1’i erkek, %4,9’u ise kadınlardan oluşmaktadır. Suç türlerine göre cinsiyet yüzdelerine bakıldığında; TCK 188 suçlarından işlem görenlerin %5,2’si, TCK 190 suçlarından işlem görenlerin %11’i, TCK 191 suçlarından işlem görenlerin %4,8’i ve 2313 SKM suçlarından işlem görenlerin %8’i kadındır. 2021 yılında; bir önceki yıla göre, örneklemde cinsiyet bakımından kadınlarda düşük seviyede artış mevcuttur. Sonuçlar 2018 Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı Anketi ile de uyumludur. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun %49,9’u kadın, %50,1’si erkektir. Türkiye genelindeki erkek nüfus yüzdesinin çok üzerinde bir orana Narkolog Projesi’nde ulaşılması dikkat çekicidir."