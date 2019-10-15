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Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah çağrı: Finali Türkiye'den alın

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması yönünde küstah bir çağrıda bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 18:20
Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah çağrı: Finali Türkiye'den alın

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması yönünde çağrı yaptı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda UEFA Başkanı Alexandr Ceferin'e seslenen Spadafora, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanmamasını talep etti.

"İnsan hakları ihlalleri, sivillere yönelik suçları ve aktivistlerin öldürülmesi hakkındaki haberler, uluslararası toplumu derinden sarstı. Başında bulunduğunuz kurumun özerkliğine saygı duymakla beraber Avrupa futbolunun cesur bir karar almasını umuyorum" ifadelerini kullanan Spadafora, sporun bir barış aracı olduğunu vurguladı.

Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 18:20
  1. İstanbul
  2. İtalya
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