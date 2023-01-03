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Dünya Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna'nın kazanması için her türlü yardıma hazırız
Dünya

Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna'nın kazanması için her türlü yardıma hazırız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:33:00 -
Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna'nın kazanması için her türlü yardıma hazırız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rutte, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğini ele aldıklarını kaydetti.

Rusya'nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna'nın bir yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır" ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardım için Ukrayna'ya ayrıldığını açıklamıştı.

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