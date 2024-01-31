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Dünya

Avrupa ülkesinden İsrail'e şok! Netanyahu'yu zora sokacak

Yeniakit Publisher
2024-01-31 16:05:00 -
Avrupa ülkesinden İsrail'e şok! Netanyahu'yu zora sokacak

Lahey'de İsrail aleyhinde alınan karar dünyaya umut olurken İspanya'dan bir hamle geldi. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insan hakları ihlallerinin soruşturulması için İspanya'nın, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Savcılığına gönüllü katkı yapması kararı alındı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insan hakları ihlallerinin soruşturulması için İspanya'nın, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Savcılığına gönüllü katkı yapması kararı aldı.

Bakanlar Kurulu karar verdi

Bakanlar Kurulunun 30 Ocak'ta yaptığı toplantıda alınan kararla İspanya, sorumluların mahkeme önünde hesap vermesini sağlamak amacıyla Gazze'deki kitlesel insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında UAD Savcılığına gönüllü katkı sağlayacak.

500 bin avroluk kaynak

Siyasi önemi olan bu gönüllü katkı kapsamında UAD Savcılığı Güven Fonu'na 2024 yılında 500 bin avroluk kaynak aktarılacak.

Soykırım, insanlık ve savaş suçlarını soruşturan ve UAD'nin dört organından biri olan UAD Savcılığı, Haziran 2021'den bu yana savcı Karim Ahmad Khan tarafından yönetiliyor.

Mevcut durumda üçü ön aşamada olan 17 açık soruşturması bulunan UAD Savcılığı, bu soruşturma ve eğitim çalışmalarını desteklemek amacıyla Mart 2022'de bir fon oluşturmuştu.
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UAD Savcılığının yürüttüğü soruşturmalar arasında Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve gazetecilere yönelik işlenen savaş suçlarının da olmasından dolayı İspanya hükümetinin sağlayacağı gönüllü katkı bu soruşturmalar için de kullanılacak.

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