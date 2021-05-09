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Dünya Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Affedilemez
Dünya

Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Affedilemez

Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, "Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır, ancak Ramazan'da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 01:49:00 -
Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Affedilemez

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek İsrail'e 'şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi' çağrısında bulundu.

Sturgeon, Twitter hesabından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İskoç Başbakan, "Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır, ancak Ramazan'da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez" ifadelerini kullandı.

Saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkati çeken Sturgeon, İsrail'e 'şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermeli' çağrısında bulundu.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

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