Avrupa ülkesinden flaş açıklama: Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde

Dünyanın gözü, Türkiye'nin insansız sistemleri üzerinde. Yerli ve milli imkanlar ile üretilen sistemler, dikkat çekmeye devam ederken, Polonya'nın satın alımı sonrasında Avrupa'da pek çok ülke Türk SİHA'larını almak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Görüşme sürdüren ülkelerden biri olan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye ile satın alımı noktasında görüşmelerin sürdüğünü, görüşmelerin yalnızca TB-2 ile sınırlı olmadığını ifade etti.

Macaristan'ın da ismi geçiyor

Türkiye’de üretilen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) son dönemde birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya’nın Bayraktar TB2 SİHA tedarik etme kararının ardından Letonya’dan da benzer sinyaller geldi. Macaristan’ın ismi de SİHA talep etmesi düşünülen ülkeler arasında geçiyor. Büyükelçi Mátis, “Bu konuda şu anda net bir plan yok” dedi ve şunları ekledi:

“Görüşmeler her anlamda devam ediyor. Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız.”

Ejder Yalçın tedariği

Öte yandan Macaristan, Türkiye’den Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı da tedarik etmişti. Mátis, bu konuya dair ise şunları söyledi:

“Macaristan, NATO’da üstlendiği görevleri çok ciddiye alıyor. Bu nedenle bütün ordumuzu yeniliyoruz. Orta Avrupa’nın en güçlü ve en modern ordusu haline gelmek istiyoruz. Bu kapsamda Türk savunma sanayisinden Ejder Yalçın araçlarını seçtik. Macaristan ordusuna özelleştirerek bu araçları kullanacağız. Ama sadece bu değil. Türk savunma sanayisi son zamanlarda çok güçlendi. Yöneticilerimizin gözü devamlı Türkiye’de. Ne gibi işbirlikleri yapabiliriz onlara bakıyorlar.”