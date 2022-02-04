Avrupa ülkesinden F-35 hamlesi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından yapılan açıklamaya göre Romanya, F-35 uçaklarıyla yakından ilgileniyor.

Iohannis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başta F-16 uçakları olmak üzere ordumuz tarafından satın alınan yeni uçak türleri, tüm özel görevlerin yüksek performanslı yürütülmesine olanak sağlıyor. Hava Kuvvetlerini modernize etme süreci burada bitmeyecek. Son teknoloji ürünü F-35 uçakları satın almayı planlıyoruz."

Romanya’nın F-16 alımı

Romanya, Norveç’in elindeki 32 adet F-16’yı yaklaşık olarak 350 milyon avroya satın aldı. Uçakların lojistik, bakım ve modernizasyon gibi gereksinimleri için ise 100 milyon avro harcanacak. Satışın gerçekleşmesi durumunda, toplamda 450 milyon avroya 32 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı Romanya Hava Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. F-16’lar, eskiyen MiG-21’lerin yerini alacak.

Romanya Hava Kuvvetleri envanterinde halihazırda 17 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor ancak Norveç’ten satın alınacak olan F-16’lar her ne kadar yaklaşık 40 yaşında olsalar da envanterdeki diğer uçaklardan daha modernler.

Romanya, geçmişte de Portekiz’den 17 adet F-16 Blok 15 MLU tipi savaş uçağı tedarik etmişti. Romanya Savunma Bakanı, Norveç F-16’larına ek olarak Belçika, Danimarka, Hollanda, Yunanistan gibi diğer NATO ülkelerinin F-16’larının da alınabileceğini açıklamıştı.

F-35 alım programının ise 2030 yılından sonra başlaması bekleniyor.

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