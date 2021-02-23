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Dünya Avrupa ülkesinde yüzlerce yeni ölüm!
Dünya

Avrupa ülkesinde yüzlerce yeni ölüm!

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 415 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölüm sayısı 68 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 09:44:00 -
Avrupa ülkesinde yüzlerce yeni ölüm!

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 883 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 394 bin 811’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 415 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 68 bin 318 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 207 bin 700 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 118 bin 793 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.05 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 66 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 735 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.43 olduğu belirtildi.

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