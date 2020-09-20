Avrupa ülkesinde vaka sayıları birkez daha rekor kırdı

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkeler arasında bulunan Fransa, 1 günde 13 bin 215 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Böylece ülkede, salgının başlangıcından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Günlük ölü sayısı ise tekrar 100'ün üzerinde seyretmeye başladı. Son 24 saat içerisinde 123 kişinin de hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 31.249 oldu.

Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, vaka sayılarının sürekli artış eğiliminde olduğu belirtilerek vatandaşların kurallara mutlaka dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.