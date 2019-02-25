0553 313 94 23

Avrupa ülkesinde skandal karar! Mültecilerin sokağa çıkması yasaklandı

Avusturya, mültecilere yönelik 'sokağa çıkma yasağı ve güvenlik hapsi' gibi skandal yasakları uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:12
Avrupa ülkesinde skandal karar! Mültecilerin sokağa çıkması yasaklandı

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, mültecilere yönelik 'sokağa çıkma yasağı ve güvenlik hapsi' gibi sert uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avusturya'da koalisyon hükümetinin aşırı sağcı kanadından İçişleri Bakanı Herbert Kickl, mültecilere yönelik uygulanması planlanan düzenlemeleri basın toplantısıyla duyurdu.

Kickl, 1 Mart itibarıyla iltica başvurusunda bulunmuş ancak henüz mülteci statüsü elde edememiş kişilerin kaldığı yurtlarda belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, mültecilerin, 22.00 ila 06.00 arasında söz konusu merkezlerde bulunmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın mecburi değil yurtların inisiyatifine bırakıldığını ifade eden Kickl, yasağa karşı çıkan mültecilerin, yasağı uygulamayan başka yurtlara yerleştirileceğini dile getirdi.

"Güvenlik hapsi"

Kickl, ülkeye giriş yapmış ve iltica başvurusunda bulunan kişilerin kaldığı "ilk kayıt merkezlerinin" isminin "geri gönderme merkezi" olarak değiştirileceğini belirterek, burada kalanlara yönelik prosedürün hızlandırılacağını, geldikleri ülkelere iade ve geri gönderme sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacağının altını çizdi.

Potansiyel tehlike arz eden ilticacılara yönelik "güvenlik hapsi" uygulamasını hayata geçirmek istediklerini kaydeden Kickl, söz konusu düzenlemenin Avrupa Birliği (AB) yasalarıyla örtüştüğünü ileri sürdü.

Kickl, uygulamalarla, ileride, Avusturya'da yapılacak iltica başvurularının önüne geçmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Nazi dönemi benzetmesi

Aşırı sağcı hükümetin, güvenlik hapsi uygulamasını yürürlüğe sokabilmesi için meclisin üçte ikilik çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor.

Mecburi olmayan sokağa çıkma yasağı ise yurtların inisiyatifine bırakıldığından herhangi bir oylamaya gerek duyulmuyor.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, güvenlik hapsi uygulamasının hukuki açıdan sorunlu olduğuna dikkati çekerek, "Söz konusu uygulama özgürlüklerin kısıtlanması gibi çok kötü bir şeye yol açabilir. Bu konuda çok temkinli olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik hapsi önerisinin hukuki açıdan tutarlı bir yanının olmadığı, böyle bir düzenlemeye NEOS'un destek vermeyeceği duyuruldu.

Öte yandan çeşitli sivil toplum kuruluşları, İçişleri Bakanının önerilerinin Nazi dönemi uygulamalarıyla benzerlik gösterdiğine işaret ederek aşırı sağcı hükümete tepki gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:12
  1. Van
  2. Avusturya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnan'dan İngiltere'nin Hizbullah kararına ilişkin ilk açıklama
    1. Lübnan'dan İngiltere'nin Hizbullah..
    2. Atık kerestelerden yaptıkları başkan..
    3. Sala'nın öldüğü uçak kazasının raporu..
    4. Türk kahvesi Alzheimer'ı önlüyor
    5. Yüksekova’da soğuk havalar hayatı..
    6. Avrupa ülkesinde skandal karar!..
    7. Edirne'de "Topuklu Kramponlar Futbol..
    8. Topuklu ayakkabı giymek ayağa ne kadar..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Düğünde kız ve erkek tarafı arasında..
    11. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3-..
    12. Hakkari'de köy çocukları için konser
    13. Mide yanması neden olur? Mide yanması..
    14. Sürücüsü kalp krizi geçiren öğrenci..
    15. ABD'ye uyarı: AB'den şaşırtan..
    16. Malta’da balık yağmuru
    17. Başkentteki market soygunu
    18. İngiltere'de İşçi Partisi'nden yeni..
    19. İsrail'e kötü haber: Müdahale..
    20. Derbi başladı, İstanbul trafiği..
    21. Beşiktaş, 3 bin 82 gün sonra derbide..
    22. 2019 TEKNOSFEST son başvuru günü ne..
    23. "Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo"
    24. Derbiyi dış basından 10 kişi takip etti
    25. Bakan Kasapoğlu, başkanlarla birlikte..
    26. Macron ABD'nin Suriye'de asker..
    27. Esed Hamaney ve Ruhani ile Tahran'da..
    28. Sudan'da Ömer el-Beşir'den kritik yasak!
    29. Kronik böbrek yetmezliği nedir?
    30. Gökhan golü attı, sevinmedi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor