  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kim tutar Kılıçdaroğlu'nu! Masayı daha da büyüttü

Merkez Bankası'nın kararına ilişkin faiz artırımı Meclis'in de gündeminde

İktidarı hedef almak isterken canlı yayında rezil oldu! Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf

Olası Çin-Tayvan savaş için dikkat çeken sözler! Şaşırtan hamle gerçekleşirse bedeli: tahmini 3 trilyon dolar!

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler

Altın ve kolbat için maalesef yıllardır savaşıyorlar: Ruanda suçlamıştı! Planı tutmadı, bomba haberi verdi

2000 yılında tarlada çalışırken Türkiye birincisi olduğunu öğrenmişti! Şimdi bakan yardımcısı...

Siyasi münafıklığın tam tanımı: Ümit Özdağ! 'Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaşmıştık'

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekorlara doymuyor

Türkiye'den Türk şirketi Baykar'ın o ülkede Bayraktar fabrikası açılıyor! TB2 ve AKINCI SİHA üretecek
Otomotiv Avrupa ülkesinde otomobil satan ülkeler! TB2 SİHA gibi Milli uçaklarla ünlenen Türkiye: Polonya, Hollanda'yı geçti
Otomotiv

Avrupa ülkesinde otomobil satan ülkeler! TB2 SİHA gibi Milli uçaklarla ünlenen Türkiye: Polonya, Hollanda'yı geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-23 08:57:00 - 2023-06-23 09:04:10
Avrupa ülkesinde otomobil satan ülkeler! TB2 SİHA gibi Milli uçaklarla ünlenen Türkiye: Polonya, Hollanda'yı geçti

Avrupa'da 2023 yılında hangi ülkede kaç adet otomobil satıldığı açıklandı. Türkiye'nin Polonya, Hollanda gibi ülkeleri Türkiye geride bıraktı! Türkiye, listenin 6. sırasında yer alıyor. Türkiye, ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan ülkemizde Türk savunma sanayisi fırsatlar sunmaya devam ederken otomotiv sanayisi pazarında da aktif rol alabileceği ifade edildi. Bir çok Avrupa ülkesi Türkiye'ye teklif veriyor. İşte Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler arasında Türkiye kaçıncı...

 Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Mayıs 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 4 milyon 393 bin 951'e yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerini inceleyen EBS Danışmanlık, mayıs ayında Avrupa Birliği ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan araştırmasına ilişkin sonuçları paylaştı.

Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler

Avrupa'da en çok otomobil satışının gerçekleştiği ilk 10 ülkede, satışların en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Türkiye, aynı zamanda en çok otomobil satılan 6. ülke konumunda.

Almanya - 1.116.731 - %10,19
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birleşik Krallık - 772.454 - %16,84

İtalya - 702.263 - %26,05

Fransa - 698.929 - %16,32

İspanya - 404.337 - %26,95

Türkiye - 340.037 - %58,79

Belçika - 212.715 - %32,47

Polonya - 197.091 - %14,04

Hollanda - 161.229 - %30,36

İsveç - 112.380 -%4,84
EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan yıllık artış oranları değişmezse, bundan üç veya dört ay sonra Türkiye, İspanya'yı geçerek beşinci sırada yer almaya başlayabilir.

Türkiye'den Türk şirketi Baykar'ın o ülkede Bayraktar fabrikası açılıyor! TB2 ve AKINCI SİHA üretecek
Türkiye'den Türk şirketi Baykar'ın o ülkede Bayraktar fabrikası açılıyor! TB2 ve AKINCI SİHA üretecek

Teknoloji

Türkiye'den Türk şirketi Baykar'ın o ülkede Bayraktar fabrikası açılıyor! TB2 ve AKINCI SİHA üretecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23