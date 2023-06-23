Avrupa ülkesinde otomobil satan ülkeler! TB2 SİHA gibi Milli uçaklarla ünlenen Türkiye: Polonya, Hollanda'yı geçti

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Mayıs 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 4 milyon 393 bin 951'e yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerini inceleyen EBS Danışmanlık, mayıs ayında Avrupa Birliği ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan araştırmasına ilişkin sonuçları paylaştı.

Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler

Avrupa'da en çok otomobil satışının gerçekleştiği ilk 10 ülkede, satışların en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Türkiye, aynı zamanda en çok otomobil satılan 6. ülke konumunda.

Almanya - 1.116.731 - %10,19

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Birleşik Krallık - 772.454 - %16,84

İtalya - 702.263 - %26,05

Fransa - 698.929 - %16,32

İspanya - 404.337 - %26,95

Türkiye - 340.037 - %58,79

Belçika - 212.715 - %32,47

Polonya - 197.091 - %14,04

Hollanda - 161.229 - %30,36

İsveç - 112.380 -%4,84

EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan yıllık artış oranları değişmezse, bundan üç veya dört ay sonra Türkiye, İspanya'yı geçerek beşinci sırada yer almaya başlayabilir.