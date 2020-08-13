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Dünya

Avrupa ülkesinde ikinci dalga paniği: Yasak getirildi

Koronavirüs salgınında kinci dalga yaşanmasından endişe eden İspanya’nın Galiçya bölgesinde sosyal mesafenin garanti edilemeyeceği durumlarda halka açık yerlerde sigara içmek yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:18:00 - 2020-08-13 14:19:36
Avrupa ülkesinde ikinci dalga paniği: Yasak getirildi

İspanya’nın Galiçya bölgesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine harekete geçildi. Bölgesel hükümet, iki metrelik sosyal mesafenin sağlanamadığı sokak, cadde, restoranların açık alanları gibi kamusal yerlerde sigara içmeyi yasaklayan kararı bugün onayladı.

Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda bu kararı aldıklarını açıklayan Özerk yönetim Başkanı Alberto Nunez Feijoo, restoranların terasları da sahil olmak üzere halka açık alanlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın sigara içmenin yüksek enfeksiyon riski taşıdığını belirtti.

Galiçya’nın yanı sıra Endülüs, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha bölgeleri de benzer tedbirleri hayata geçireceklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sigara içen kişilerin koronavirüse karşı daha savunmasız olduğunu ve parmakların dudaklarla temasını içerdiğinden hastalığın bulaşma olasılığını artırabileceğini savunuyor. Ayrıca virüs akciğerleri ciddi şekilde etkilediği için bu kişilerin hastalığı daha zor geçirdiği belirtiliyor.

İspanya’nın diğer bölgelerine nazaran salgından daha az etkilenen Galiçya, sıkı önlemlere başvuruyor. Bölgedeki mağazaların belli sayıda müşteri kabul etmesine izin veriliyor, ayrıca barlar ve gece kulüpleri de kapalı bulunuyor.

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