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Dünya

Avrupa ülkesinde hızlı tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Portekiz'de içinde 282 yolcu bulunan hızlı tren raydan çıktı. Kazada 1 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 09:31:00 -
Avrupa ülkesinde hızlı tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Portekiz'in Coimbra kenti yakınlarındaki Soure bölgesinde 282 yolcunun içinde bulunduğu hızlı tren raydan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 50 kişi ise yaralandı. Soure Belediye Başkanı Guto Gouvea, yaptığı açıklamada kaza sonrası yolcuların çoğunun tek başlarına trenden inmeyi başardıklarını aktarırken, bölgede bulunan bir tarlaya sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza da yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve dostlarına yürekten baş sağlığı diledi. Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, (ANEPC) sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada ise kaza bölgesine 64 kara ve 2 hava aracıyla başta olmak üzere 167 destek ekibinin gönderildiği bildirildi.

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Yorumlar

chpli

Makinist kesin rizelidir. Veya akplidir. Kesin suç RTE nindir. Hükümet istifa. Aaaa pardon Türkiye değilmiş! Ama yinede akp suçludur bence
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