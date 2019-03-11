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Avrupa ülkesinde 'helal kesim' yasağı

Terör örgütü PKK'ya destek veren Belçika'da skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ülkede, Müslümanların helal et almasını yasaklayan yeni yasanın yürürlüğe girmesi sonrası birçok sıkıntı meydana geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:47
Avrupa ülkesinde 'helal kesim' yasağı

Belçika'nın Flaman bölgesinde hayvan kesimlerinin dini kurallara göre yapılmasını engelleyen yeni yasa nedeniyle et fiyatları arttı, satışlar azaldı.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren yasa kapsamında Belçika'nın kuzeyindeki Flaman bölgesinde Helal ve Koşer et kesimleri için daha önce yürürlükte olan istisnalar kaldırıldı. Kanuna göre artık tüm hayvanların kesim öncesinde elektrik şokuyla bayıltılması gerekiyor.

Yasaya itiraz eden Müslüman ve Yahudi dernekler birleşerek Belçika Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İnanç özgürlüklerinin kısıtlandığı belirten gruplar, bu durumun dışlanmalarına neden olabileceğini açıkladı.

Kanun önerisini meclise sunan Flaman Bölgesi Hayvan Hakları Bakanı Ben Weyts ise amaçlarının sadece hayvan haklarının korunması olduğunu, siyasi veya din karşıtı bir hedeflerinin olmadığını öne sürdü.

Et fiyatları arttı, satışlar azaldı

Brüksel'de Helal et satan bir mağazanın sahibi Bouihrouchane Mbark, "Kasalarda sıra olurdu, şimdi ise neredeyse kimse yok. İnsanlar et almak için gelir yanında birçok başka şeyle çıkardı." dedi. Helal olmayan et satmamak için et satışlarını durdurduğunu belirten Mbark, bu nedenle cirosunun yaklaşık yüzde 40 azaldığını söyledi.

Antwerp şehrinde Koşer et satan bir kasabın sahibi Chaim Goldberg ise toptan tavuk fiyatlarının yüzde 50 zamlandığını, eğer kısa sürede çözüm bulunamazsa bu fiyatların tüketicilere de yansıyacağını açıkladı.

Amerikalı vakıftan destek

Müslüman ve Yahudi dernekler tarafından başlatılan dava sürecine Amerikalı Lawfare Project vakfından finansal destek geldi. Konu hakkında açıklama yapan Vakıf Müdürü Brooke Goldstein, "Ülkelerin azınlıklara ait dini özgürlükleri kısıtlama hakkı olmamalı." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin itirazı kabul etmemesi durumda davanın Avrupa Adalet Divanı'na taşınacağı belirtiliyor. Belçika'da yaklaşık 500 bin Müslüman ve 30 bin Yahudi yaşıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:47
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