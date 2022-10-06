Avrupa ülkesinde fiyatlara zam yapılması yasaklandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmasına yasak koydu.

Belarus haber ajansı BelTA’nın haberine göre ekonomiden sorumlu kurmayları ile bir araya gelen Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmaması konusunda uyardı.

Belarus lideri, “Ayın 6'sından itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır. Ya-sak-tır! Bugünden itibaren. Yarından değil, bugünden itibaren. Böylece fiyatlar bir günde yükseltilemez. Bu nedenle bugünden itibaren fiyat zamları yasaktır. Ve muhasebe olarak geriye dönük bir şeyler yapanların, bazı hesaplamaları, yeniden hesaplamaları yapanların vay haline” uyarısında bulundu.

Aldığı bu sert kararın nedenini de açıklayan Lukaşenko, “Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular” ifadelerini kullandı.

‘Bundan böyle hiçbir yerde fiyatlara zam yapılmaması gerektiğini’ sözlerine ekleyen Lukaşenko, ayrıca Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkov’a fiyatları düşürmenin imkanlarını araştırmasını önerdi.