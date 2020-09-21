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Dünya Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud
Dünya

Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud

Avrupa’da düzenlenen bir protesto gösterisinde ABD’nin talimatıyla terör devleti İsrail’e boyun eğen BAE ve Suudi liderler Trump’ın kölesi şeklinde tasvir edildi. Gösterilerde İsrail’le normalleşme adımları atan körfez ülkelerine tepki dile getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:31:00 - 2020-09-21 14:02:36

Körfezin batı kuklası ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ABD’nin arabuluculuğunda yıllardır Filistinli Müslümanlara kan kusturan terör devleti İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımları attı.

Her platformda Türkiye’nin karşısında yer alan  BAE ve Suudi Arabistan, Trump’ın ve Avrupalı efendilerinin talimatıyla İsrail’e boyun eğerek Filistin ve Kudüs davasına ihanet etti.

Körfez ülkelerinin Filistin davasına olan ihaneti başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında büyük tepki çekti.

Siyonistlerin Müslümanlara yaptığı zulmü görmezden BAE ve Suudi Arabistan, İslam dünyasının yanı sıra Avrupa ülkelerinde de protesto edildi.

Selman ve Zayed'i Trump'ın kuklası yaptılar

Avrupa ülkelerinin bir çoğunda İsrail karşıtı gruplar ABD kuklası BAE ve Suudi Arabistan’a tepki göstererek Filistin’e destek verdi.

O gösterilerden birinde sahnelenen bir görüntü durumu özetler nitelikteydi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kılığına giren bir göstericinin elinde tuttuğu iki zincirin bir ucunda BAE lideri, diğer ucunda da Suudi Arabistan kralı kılığındaki kişiler yer aldı. Bu şekilde iki Arap liderin ABD’nin kuklası olduğu vurgulandı.

Ne kadar inkar etseler de her fırsatta Türkiye’ye karşı cephe alan BAE ve Suud liderler tüm dünyada emperyalistlerin kuklası olarak görülüyor.

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