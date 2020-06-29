  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Avrupa ülkesinde deprem: Eski başbakana hapis cezası!

Fransa’nın eski başbakanlarından François Fillon, yargılandığı ‘göstermelik iş’ davasında beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:28:00 -
Avrupa ülkesinde deprem: Eski başbakana hapis cezası!

Eski Fransa Başbakanı François Fillon, eşi ve çocuklarını gerçekte çalışmadıkları halde kamu kaynaklarından faydalandırmaktan suçlu bulundu.

Bu cezanın üç yılı ertelenirken, ayrıca 375 bin euro para cezası ödemesine de hükmedildi. Ayrıca Fillon'a 10 yıl seçilme yasağı da getirildi.

Fillon yolsuzluk suçundan 3 yılı ertelenmiş toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 375 bin euro para cezası ödenmesine ve 10 yıl seçilme yasağı getirilmesine hükmedildi.

Kararın ardından açıklama yapan Fillon'un avukatı Antonin Levy, cezanın 'adil olmadığını' savunarak temyize gideceklerini belirtti.

Avrupa ve Çin'de koronavirüsün neden bu kadar hızlı yayıldığı belli oldu!
Avrupa ve Çin'de koronavirüsün neden bu kadar hızlı yayıldığı belli oldu!

Aktüel

Avrupa ve Çin'de koronavirüsün neden bu kadar hızlı yayıldığı belli oldu!

Fransa'da sistem çöktü! O ülkenin ordusundan yardım istedi
Fransa'da sistem çöktü! O ülkenin ordusundan yardım istedi

Dünya

Fransa'da sistem çöktü! O ülkenin ordusundan yardım istedi

Avrupa ülkesinde şoke eden itiraf: Hastanelere alınmıyor, yapayalnız bir odada ölüme terk ediliyorlar!
Avrupa ülkesinde şoke eden itiraf: Hastanelere alınmıyor, yapayalnız bir odada ölüme terk ediliyorlar!

Dünya

Avrupa ülkesinde şoke eden itiraf: Hastanelere alınmıyor, yapayalnız bir odada ölüme terk ediliyorlar!

Macron'dan 'koronavirüs' itirafı!
Macron'dan 'koronavirüs' itirafı!

Dünya

Macron'dan 'koronavirüs' itirafı!

Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...
Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...

Korona Virüs

Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...

Macron'dan tarihi itiraf: Hata yaptık
Macron'dan tarihi itiraf: Hata yaptık

Korona Virüs

Macron'dan tarihi itiraf: Hata yaptık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı