Avrupa ülkesinde deprem: Eski başbakana hapis cezası!

Eski Fransa Başbakanı François Fillon, eşi ve çocuklarını gerçekte çalışmadıkları halde kamu kaynaklarından faydalandırmaktan suçlu bulundu.

Bu cezanın üç yılı ertelenirken, ayrıca 375 bin euro para cezası ödemesine de hükmedildi. Ayrıca Fillon'a 10 yıl seçilme yasağı da getirildi.

Fillon yolsuzluk suçundan 3 yılı ertelenmiş toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 375 bin euro para cezası ödenmesine ve 10 yıl seçilme yasağı getirilmesine hükmedildi.

Kararın ardından açıklama yapan Fillon'un avukatı Antonin Levy, cezanın 'adil olmadığını' savunarak temyize gideceklerini belirtti.