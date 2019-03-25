Avrupa ülkesinde bakana saldırı son anda önlendi! Finlandiya'nın Vantaa kentinde Dışişleri Bakanı Timo Soini'ye düzenlenmek istenen saldırı son anda önlendi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'ye saldırmaya çalışan bir kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Yerel medya, Soininin Vantaa kentinde yerel bir marketi ziyareti sırasında, bir saldırganın Soini'ye yaklaşmaya çalıştığı sırada fark edilerek polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Göç karşıtı muhafazakar bir grup olan Soldiers of Odin logolu bir tişört giydiği belirtilen saldırganın silah taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi verilmedi. Bakan Soini’nin söz konusu durumun ardından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Polisten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.