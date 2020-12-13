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Dünya Avrupa ülkesinde alkol yasaklandı!
Dünya

Avrupa ülkesinde alkol yasaklandı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs önlemlerine ilişkin eyalet liderleri ile görüşme gerçekleştirdi. Yeni kısıtlamalar konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. 10 Ocak'a kadar sürmesi planlanan kısıtlamalarla birlikte birçok mağazanın ve okulun kapatılmasını öngörüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:43:00 -
Avrupa ülkesinde alkol yasaklandı!

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alan ve buna rağmen vaka sayısının önüne geçemeyen Almanya’dan kritik bir açıklama geldi… Almanya Başbakanı Merkel, eyaletlerle yaptığı görüşmede yeni ve daha sıkı koronavirüs önlemlerini duyurdu.

Kamuya açık alanda alkol yasak

Merkel, 16 Aralık’tan 10 Ocak’a kadar mağazaların ve okulların kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Merkel imkanı olan çalışanların evden çalışma sistemine geçmesi gerektiğini de duyurarak, kamuya açık alanda alkol tüketmenin de yasaklandığını belirtti.

Yasaklar yetersiz kaldı

Mevcut Koronavirüs yasaklarının yetersiz kaldığını söyleyen Merkel, “Yeni yasaklargetirmek gerekiyordu” dedi.

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