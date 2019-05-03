0553 313 94 23

Avrupa ülkesinde alçak tehdit! Camiye mermi yolladılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Gazi Osman Paşa Camii'ne cemaati tehdit etmek amacıyla mermi gönderildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 22:54
Avrupa ülkesinde alçak tehdit! Camiye mermi yolladılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) ait Gazi Osman Paşa Camii'ne hakaret içerikli mektup ve tehdit amacıyla mermi gönderildiği bildirildi

Gazi Osman Paşa Camisi Dernek Başkanı Ali Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Neukölln ilçesinde bulunan camiye Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından son üç haftadır tehdit ve hakaret içerikli mektuplar geldiğini ifade etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdiklerini belirten Şenel, son olarak mermi gelmesinin ardından cemaat olarak endişeye kapıldıklarını söyledi.

Şenel, her Ramazan ayında verdikleri iftar davetlerini iptal edip etmemeyi dernek yönetimi olarak görüşeceklerini kaydetti. Berlin polisinin konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Geçen yıl 800 saldırı düzenlendi

Alman medyası, Berlin Eyalet İçişleri Senatörü Andreas Geisel’in, Yeni Zelanda’daki saldırı sonrası başkentteki camilerin güvenliği konusunda yeni bir güvenlik planı taslağı hazırlattığını ifade etmişti. Federal İçişleri Bakanlığı da Almanya’da geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 800’den fazla saldırı gerçekleştiğini açıklamıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 22:54
  1. Almanya cami
  2. almanya cami kundaklama
  3. almanya cami saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli’nin evlat sevinci
    1. Bakan Pakdemirli’nin evlat sevinci
    2. MHP’li Semih Yalçın’dan "Cumhur..
    3. Konya’da mobilya tekstil atölyesinde..
    4. Keleş: “Bu kritik dönemde bir puan bir..
    5. Bakan Çavuşoğlu KKTC Başbakanı..
    6. E-Devlet'ten yeni hizmet!
    7. Göletten cesedi çıkarılan tır..
    8. Emniyetteki FETÖ soruşturmasında 8..
    9. Kahvehanelerin kapanış saatine Ramazan..
    10. Maçın ardından
    11. Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk'..
    12. Kapatılan öğrenci yurdu öğrencilerin..
    13. SOLOTÜRK nefesleri kesti
    14. Bilge Türk ve Dönence Dergileri bilgi..
    15. Yunanistan'a yüzerek kaçmaya..
    16. Avcı: “Lig’in halen tepesindeyiz”
    17. "6 Dilde Münazara Yarışmaları"
    18. Estas Tonne, Zorlu PSM'de konser verdi
    19. Josef Sural'in hayatını kaybettiği..
    20. "Memur-Sen sendikacılığı değerlerine..
    21. Şampiyon Juventus 1 puanı Ronaldo'yla..
    22. GÜNCELLEME - Cinayet şüphelisi,..
    23. Türkiye'nin en büyüğü! Suruç Ovası..
    24. Maçın ardından
    25. İngiltere’deki iklim karşıtı..
    26. Abdullah Avcı eleştirdi: Oyun..
    27. İzmir’de YPG/PKK operasyonunda 3 kişi..
    28. Mısır ve Lübnan anlaştı! Mutabakat..
    29. "Vazgeçmeden devam edeceğiz"
    30. O ülkede yeni doğan bebeklere en çok..
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu