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Avrupa ülkesi şaşkın! Sürgündeki lider adaylığını açıkladı

Belçika'da yaşamını sürdüren İspanya’nın Katalonya Bölgesi Eski Başkanı Carles Puigdemont, Avrupa Parlamento seçimlerinde milletvekili adayı oldu.

10 Mart 2019 Pazar 23:15
Avrupa ülkesi şaşkın! Sürgündeki lider adaylığını açıkladı

Belçika’da sürgünde yaşayan İspanya’nın eski Katalan Lideri Carles Puigdemont, Avrupa Parlamento (AP) seçimleri için milletvekili adayı oldu.

İspanya’nın Katalonya Bölgesi Eski Başkanı Carles Puigdemont, 2017’de başarısız sonuçlanan bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi terk etmiş, Belçika’nın başkenti Brüksel’e yakın Waterloo kentine yerleşmişti. Puigdemont, 26 Mayıs’ta yapılacak olan AP seçimleri geçtiğimiz yıl Şubat’ta kurduğu ‘Crida Nacional (National Call)’ adını verdiği partisinden liste başı adayı olarak seçimlere katılacağını açıkladı. Puigdemont’un daha önce Belçika’daki Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nde AP adayı olarak seçimlere katılacağı iddia edilmişti. İspanya’nın, 56 yaşındaki Puigdemonut’un iadesini artık istemediği belirtildi.

Puigdemont Avrupa Birliğini de eleştiriyor

Geçtiğimiz ay Belin’de basın toplantısı düzenleyen Puigdemont, Avrupa Birliğini topa tutmuş, bölgede yaşanan krize karşı duyarsız davranmakla itham etmişti. AB’nin, dünyanın her yerinde insan haklarını savunduğunu ancak Katalonya konusunda kendi kapısının önüne bakmadığını söyleyen Puigdemont, “AB, neden Madrid'de olup bitenden çok Venezuela'da olup bitenle ilgileniyor” diye sitem etmişti. Yüksek Mahkeme'de başlayan davanın, İspanya'nın yargı sistemi ve demokrasisi için bir kriz testi olduğu değerlendirmesini yapan Katalan lider, bağımsızlık isteyenlere “Kendinize güvenin ve liderlerinize bakın” diye seslenmişti.

Puigdemont 2017’den beri kaçak yaşıyor

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen, 1 Ekim 2017’de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesinde bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu 27 Ekim 2017’de referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Sonrasında Mariano_Rajoy">Mariano Rajoy liderliğindeki İspanya Hükûmeti, bölgesel yönetimi görevden almıştı. Birçok Katalan politikacı tutuklanmış ve Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı bakanlar yurt dışına kaçmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:15
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