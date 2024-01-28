Avrupa ülkesi şaşkın! Cinayeti itiraf etti: Olay yerinden 160 kilometre ötedeki o bölgede bulundu! Cezaevine girdi

ABD'de hüküm giymiş bir seri katil, 1980 yılında Florida'da işlediği cinayeti itiraf etti. Billy Mansfield, Jacksonville kentinde 18 yaşındaki Carol Ann Barrett'i katlettiğini söyledi. Mansfield, daha önce dördü Kaliforniya'da ve biri Florida'da olmak üzere beş cinayet davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu itiraf, polisin Barrett'ın cesedini 24 Mart 1980'de otoyol kenarındaki bir hendekte bulmasından 44 yıl sonra geldi.

CESEDİ ERTESİ GÜN BULUNDU

23 Mart 1980'de Barrett, bir grup lise arkadaşıyla birlikte Ohio'dan Florida'ya geldi. Barrett, sabah saat 2 civarında Daytona Beach'te yer alan bir otelden kaçırıldı. Cesedi ertesi gün, kaçırıldığı yerden yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki bir otoyolda bulundu. Mansfield, 18 yaşındaki Carol Ann Barrett'ı Daytona Beach'teki otel odasından gece yarısı kaçırdığını ve ardından öldürdüğünü itiraf etti.

"SAYI ARTABİLİR"

Jacksonville polisi, Mansfield'ın çözülmemiş vakalarla ilgili olarak diğer bölgelerdeki dedektiflerle de işbirliği yaptığını söyledi. Barrett'ın ölümünü araştıran yetkililer, Mansfield'ın daha fazla cinayeti itiraf edebileceğini düşündüklerini aktardı.