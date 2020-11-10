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Dünya Avrupa ülkesi, "robot askerler" için tarih verdi
Dünya

Avrupa ülkesi, "robot askerler" için tarih verdi

İngiltere Savunma Bakanı Sir Nick Carter, 2030'larda İngiliz ordusuna otuz bin “robot asker” katılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:04:00 -
Avrupa ülkesi, "robot askerler" için tarih verdi

İngiltere Savunma Bakanı Sir Nick Carter, 2030'larda İngiliz ordusuna otuz bin “robot askerin” katılabileceğinin altını çizerek yeni bir dünya savaşı riskinin sürdüğünü belirtti.

NTV'de yer alan haberde Hükümetin daha önce planlanan savunma planlarına uyduğunu belirten Carter, robot askerlerin etkilerinin ölçülmesinin gerektiğinin altını çizdi.

Otonom ve uzaktan kumandalı robotların envantere katılmasıyla daha da güçleneceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Demek istediğim, 120 bin kişilik bir ordumuzun 30 bini robot olabilir, kim bilir?"

Yeni bir dünya savaşı riskinin sürdüğünü belirten Carter, ülkenin bu riskin bilincinde olması gerektiğini söylerken robotların insan kaybını önlemede mantıklı görünse de uzun vadede geri dönülmesi zor durumlara sebep olabileceğini söyledi.

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