  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa ülkesi Polonya'da Rusya'yı kızdıracak olay
Dünya

Avrupa ülkesi Polonya'da Rusya'yı kızdıracak olay

Yeniakit Publisher
2023-03-27 15:03:00 -
Avrupa ülkesi Polonya'da Rusya'yı kızdıracak olay

Orta Avrupa ülkesi Polonya'da Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdansk şehrindeki savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin soruşturma tamamlanana kadar 3 ay boyunca gözaltında tutulabileceği belirtildi.

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kişinin Rus istihbaratına bilgi sağladığını itiraf ettiği aktarıldı.

Savcılık Sözcüsü Grazyna Wawryniuk, söz konusu yabancının ocaktan beri Polonya'da bulunduğunu ve ülkenin kuzeyindeki kilit altyapı ve güvenlik prosedürleri konusunda bilgi topladığını ifade etti.

Şüpheli, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapse çarptırılabilecek.

Polonya'nın tek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali ve önemli limanları, ülkenin kuzeyinde yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23