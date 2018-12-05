0553 313 94 23

Avrupa ülkesi göçmenleri ıssız bir adaya sürecek

Danimarka Göçmen Bakanı Støjberg, ülkede istenmeyen göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası’na süreceklerini açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 02:15
Avrupa ülkesi göçmenleri ıssız bir adaya sürecek

Danimarka'da Göçmen Bakanı Inger Støjberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Onlar Danimarka'da istenmiyorlar ve bunu hissedecekler” ifadelerini kullandı.

Danimarka'da hükümeti oluşturan partiler ve hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) tarafından gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinden göçmen ve mültecilere kısıtlama kararı çıkmıştı.

Maliye Bakanı Kristian Jensen'in açıkladığı 2019 bütçesine göre, sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyenler, Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm Adası'nda kurulacak Geri Gönderme Merkezi'nde toplanacak.

Kaynak: Dünya Bülteni

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 02:15
  1. Danimarka
  2. Göçmen Bakanı Inger Støjberg
  3. Lindholm Adası
  4. Danimarka Halk Partisi
  5. Maliye Bakanı Kristian Jensen
  6. Vordingborg Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa ülkesi göçmenleri ıssız bir adaya sürecek
    1. Avrupa ülkesi göçmenleri ıssız bir..
    2. Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik..
    3. CHP ilçe başkanına tefecilikten gözaltı
    4. Kütahya'da kamyon şarampole devrildi:..
    5. Kral Selman'dan Kuveyt’e ikinci mesaj
    6. New York borsası sert düşüşle kapandı
    7. Mısır'da fırtına
    8. ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev..
    9. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    10. Aydın'da gece yarısı korkutan yangın!
    11. Berberde otururken pompalı tüfekle..
    12. Trump'ın açıklamaları piyasaları alt..
    13. Sağlık çalışanlarına darp! Dişlerini..
    14. Manchester City liderliğini sürdürdü
    15. CHP Kozan İlçe Başkanı tefecilikten..
    16. Suriyeli genci gasp ederek bıçaklayan..
    17. Netanyahu’dan Lübnan sınırında..
    18. Kosova'da yeni gelişme! Asker gönderiyor
    19. Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti..
    20. Ortaokul öğrencisi çocuğun cesedi iple..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor